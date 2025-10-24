تألق الجزيري ضمن أبرز صور فوز الزمالك على ديكيداها

عودة الجزيري للتسجيل وتألق بيزيرا في أبرز صور فوز الزمالك على ديكاداها

صور من فوز الأهلي على إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

هدف بيلينجهام الأول ضمن أبرز صور بوروسيا دورتموند ضد صنداونز

التتويج بلقب أبطال إفريقيا ضمن أبرز صور فوز بيراميدز علي صنداونز

احتفال الكرتي ضمن أبرز صور تعادل بيراميدز مع صنداونز

احتفالات لاعبي منتخي مصر للشباب بعد الفوز على تنزانيا

تأهل قاتل في أبرز صور فوز بيراميدز ضد أورلاندو

خروج الأحمر من أبطال إفريقيا في أبرز صور تعادل الأهلي ضد صنداونز