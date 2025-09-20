أبرز صور دربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 15:53

أبرز صور دربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون
ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أول تدريب لـ ألكسندر إيزاك مع ليفربول أبرز صور تقديم ألكسندر إيزاك في ليفربول حسرة جوارديولا في أبرز صور قمة مانشستر سيتي وتوتنام أبرز صور فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي تألق هالاند في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون أبرز صور كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس هدف عكسي ضمن أبرز صور فوز تشيلسي على بالميراس احتفالات صلاح بجائزتيه وتتويج ليفربول بالدوري في أبرز صور التعادل مع بالاس
أخر الأخبار
تقرير أنجولي: غياب شيكو بانزا عن الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة 11 دقيقة | الدوري المصري
التعادل الأول والمشاركة الأساسية الثانية.. أكرم توفيق رجل مباراة الشمال والغرافة 12 دقيقة | المحترفون
أموريم: الأمور دائما معقدة معنا.. وكاسيميرو يشعر بالسوء من طرده 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
النصر يضرب الرياض بخماسية.. والاتحاد يفوز على النجمة في الوقت القاتل 41 دقيقة | سعودي في الجول
بنفيكا ينتصر على إيه في إس في الظهور الأول لـ مورينيو ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يقتنص التعادل أمام رين ساعة | المحترفون
برونو: الوصول لـ100 هدف مع مانشستر يونايتد لحظة عظيمة بالنسبة لي ساعة | الدوري الإنجليزي
كارباخال: بدايتنا للموسم مثالية.. ونقترب من تطبيق طريقة ألونسو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/albums/12015/أبرز-صور-دربي-ميرسيسايد-بين-ليفربول-وإيفرتون