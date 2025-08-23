حسرة جوارديولا في أبرز صور قمة مانشستر سيتي وتوتنام

السبت، 23 أغسطس 2025 - 15:40

أبرز صور من قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتوتنام التي أقيمت في ملعب الاتحاد والتي انتهت بهزيمة سيتي بهدفين دون رد.
مانشستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي
