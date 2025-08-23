حسرة جوارديولا في أبرز صور قمة مانشستر سيتي وتوتنام
السبت، 23 أغسطس 2025 - 15:40
أبرز صور من قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتوتنام التي أقيمت في ملعب الاتحاد والتي انتهت بهزيمة سيتي بهدفين دون رد.
نرشح لكم
تألق هالاند في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون ريمونتادا في أبرز لقطات السوبر الأوروبي بين سان جيرمان وتوتنام ثلاثية مبكرة ضمن أبرز صور فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد ثنائية وتدخلات قوية ضمن أبرز صور فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ ثنائية جيراسي ضمن أبرز صور فوز دورتموند على مونتيري 7 أهداف ضمن أبرز صور فوز مانشستر سيتي على يوفنتوس مشادة بعد نهاية اللقاء ضمن أبرز صور فوز إنتر على ريفر بليت تعادل سلبي ضمن أبرز صور الهلال وسالزبورج