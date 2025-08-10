أبرز صور كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 18:22

أبرز صور كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس
ليفربول
نرشح لكم
تألق هالاند في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون هدف عكسي ضمن أبرز صور فوز تشيلسي على بالميراس احتفالات صلاح بجائزتيه وتتويج ليفربول بالدوري في أبرز صور التعادل مع بالاس تتويج توتنام بلقب الدوري الأوروبي ضمن أبرز صور النهائي أمام مانشستر يونايتد احتفال أيقوني من صلاح في ليلة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي احتفال مرموش في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي أبرز صور تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول ظهور مرموش الأول في الدربي ضمن أبرز صور مانشستر سيتي ويونايتد
أخر الأخبار
بسبب انسحاب الهلال من السوبر.. تعديلات جديدة في لائحة مسابقات الكرة السعودية 7 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة ريال مدريد - ظهور ماستانتونو لأول مرة أمام أوساسونا.. وتواجد الصفقات الجديدة 15 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر ألونسو: ماستانتونو قد يشارك أمام أوساسونا.. وشائعات كثيرة لحقت بـ رودريجو 21 دقيقة | الدوري الإسباني
أمير عابد يتعرض لحادث سير ونقله إلى المستشفى 51 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل: 24 ساعة حاسمة في صفقة انتقال ويسا إلى نيوكاسل 52 دقيقة | ميركاتو
سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا ساعة | ميركاتو
نوير يوضح.. هل يفكر في العودة لمنتخب ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: أستون فيلا يبدأ مفاوضات ضم نيكولاس جاكسون ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/albums/11980/أبرز-صور-كأس-الدرع-الخيرية-بين-ليفربول-وكريستال-بالاس