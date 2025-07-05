هدف عكسي ضمن أبرز صور فوز تشيلسي على بالميراس
السبت، 05 يوليه 2025 - 06:15
هدف عكسي ضمن أبرز صور فوز تشيلسي على بالميراس في كأس العالم للأندية 2025
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