فرص بالجملة في أبرز صور تعادل الأهلي أمام بورتو 4-4 بكأس العالم للأندية

تعادل سلبي ضمن أبرز صور الهلال وسالزبورج

6 أهداف ضمن أبرز صور فوز فلومينينسي على أولسان

هدف بيلينجهام الأول ضمن أبرز صور بوروسيا دورتموند ضد صنداونز