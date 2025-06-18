ظهور مرموش ضمن أبرز صور لقاء مانشستر سيتي ضد الوداد

هدف باولينيو ضمن أبرز صور فوز بالميراس على بوتافوجو

7 أهداف ضمن أبرز صور فوز مانشستر سيتي على يوفنتوس

رباعية ضمن أبرز صور فوز مونتيري على أوراوا ريد

مشادة بعد نهاية اللقاء ضمن أبرز صور فوز إنتر على ريفر بليت