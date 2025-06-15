10 أهداف ضمن أبرز صور فوز بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي

الأحد، 15 يونيو 2025 - 22:17

10 أهداف ضمن أبرز صور فوز بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي
بايرن ميونيخ أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية ، اليابان
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