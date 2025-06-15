10 أهداف ضمن أبرز صور فوز بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي

أبرز صور مواجهة بالميراس أمام بورتو في كأس العالم للأندية

تعادل ضمن أبرز صور الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

الصفقات الجديدة ضمن أبرز صور الأهلي وباتشوكا

زيزو بقميص الأهلي في ميامي

بعثة الأهلي في طريقها لأمريكا للمشاركة بكأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية في الأقصر

إثارة كبيرة في أبرز صور خسارة الأهلي من باتشوكا في كأس إنتركونتينينتال