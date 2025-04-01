هدف هاني ضمن أبرز صور فوز الأهلي على الهلال السوداني
الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 21:43
هدف محمد هاني ضمن أبرز صور الأهلي والهلال في أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تعادل سلبي أبرز صور الأهلي وصنداونز أبرز صور مواجهة الزمالك ضد ستيلينبوش في الكونفدرالية هدفا دغموم وإيبوكا ضمن أبرز صور المصري أمام سيمبا التنزاني في الكونفدرالية أبرز صور مباراة منتخب مصر للمحليين ضد جنوب إفريقيا هدف مارادوني من الجزيري في أبرز صور فوز الزمالك على إنييمبا هدف الشحات ضمن أبرز صور الأهلي وأورلاندو بايرتس ثنائية حسام أشرف في أبرز صور فوز الزمالك على بلاك بولز هاتريك إمام عاشور في أبرز صور فوز الأهلي على استاد أبيدجان