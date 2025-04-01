هدف هاني ضمن أبرز صور فوز الأهلي على الهلال السوداني

أبرز صور مواجهة الزمالك ضد ستيلينبوش في الكونفدرالية

هدفا دغموم وإيبوكا ضمن أبرز صور المصري أمام سيمبا التنزاني في الكونفدرالية

أبرز صور مباراة منتخب مصر للمحليين ضد جنوب إفريقيا

هدف مارادوني من الجزيري في أبرز صور فوز الزمالك على إنييمبا