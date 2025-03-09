أبرز صور مباراة منتخب مصر للمحليين ضد جنوب إفريقيا

هدف مارادوني من الجزيري في أبرز صور فوز الزمالك على إنييمبا

هدف الشحات ضمن أبرز صور الأهلي وأورلاندو بايرتس

ثنائية حسام أشرف في أبرز صور فوز الزمالك على بلاك بولز

هاتريك إمام عاشور في أبرز صور فوز الأهلي على استاد أبيدجان

إنقاذ على خط المرمى في أبرز صور تعادل المصري مع الزمالك

أبرز صور شباب بلوزداد والأهلي

هاتريك وسام أبو علي يزين صور فوز الأهلي على بلوزداد 6-1

الأهلي أفضل ناد في إفريقيا وغياب مصري ضمن أبرز صور حفل جوائز كاف