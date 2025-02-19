فرحة محمد صلاح ضمن صور تعادل ليفربول مع أستون فيلا

تألق صلاح وظهور مرموش في أبرز صور مانشستر سيتي ضد ليفربول

هاتريك مرموش يزين صور مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

تألق ميرينو وتوجيهات مستمرة في صور فوز أرسنال على ليستر سيتي

ظهور مرموش ضمن أبرز صور خماسية أرسنال ضد مانشستر سيتي

ظهور مرموش الأول وهدف ضمن أبرز صور لقاء مانشستر سيتي ضد تشيلسي