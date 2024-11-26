تألق كهربا في أبرز صور فوز الأهلي على استاد أبيدجان

ثنائية إيشو ونبيل عماد في أبرز صور انتصار الزمالك ضد بلاك بولز بالكونفدرالية

ثنائية حمادة ضمن أبرز صور فوز المصري على إنييمبا

احتفال طاهر وشارة مصطفى فتحي ضمن أبرز صور تعادل مصر مع كاب فيردي

تألق صلاح وتريزيجيه في أبرز صور فوز مصر على موريتانيا موريتانيا

هدفان واعتراضات وركلات ترجيح ضمن أبرز فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي