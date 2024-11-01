5 أهداف وطرد و3 ركلات جزاء ضمن أبرز صور الزمالك والبنك الأهلي

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 23:16

5 أهداف وطرد و3 ركلات جزاء ضمن أبرز صور الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري الدوري المصري
نرشح لكم
هدفان مبكران وتعادل ضمن أبرز صور بيراميدز وبتروجت طرد إسلام محارب في أبرز صور مواجهة طلائع الجيش ضد المصري ظهور الجندي وتتويج الأحمر ضمن أبرز فوز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري ثنائية طاهر في أبرز صور فوز الأهلي على سيراميكا في السوبر المصري إثارة كبيرة في أبرز صور فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح في السوبر مشاركة أوفي إيجاريا وفتوح في أبرز صور ودية الزمالك ضد بتروجت ظهور فتوح وندياي وكوستا في أبرز صور مران الزمالك احتفال تشاريتي ضمن أبرز صور مباراة الزمالك والأهلي في دوري السيدات
أخر الأخبار
تقرير: سيتي يؤمن مستقبل رودري خوفا من ريال مدريد 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيولي: كنا نستحق الفوز على الهلال.. وراض عن رونالدو 20 دقيقة | سعودي في الجول
جيسوس: الحكم حرمنا من ركلة جزاء أمام النصر.. والهلال لا يتأثر بغياب أي لاعب 28 دقيقة | سعودي في الجول
أموريم يكشف عن طلبه الأول من مانشستر يونايتد الذي تم رفضه 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات السبت 2 نوفمبر - الأهلي وسيراميكا.. وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي ساعة | الدوري المصري
سليمان: عقوبات السوبر؟ نرجو احترام قرار المجلس 10 ساعة | الدوري المصري
الشيشيني: "برة برة".. أسلوب طرد طارق مصطفى لم يكن لائقا 11 ساعة | الدوري المصري
كأس إنتركونتينينتال - مدرب باتشوكا: الأهلي نادي كبير ويعرفه العالم أجمع 11 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 4 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك