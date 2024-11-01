هدفان مبكران وتعادل ضمن أبرز صور بيراميدز وبتروجت

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 17:56

هدفان مبكران وتعادل ضمن أبرز صور بيراميدز وبتروجت - تصوير: محمد يحيى
بيراميدز بتروجت الدوري المصري
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