هدفان مبكران وتعادل ضمن أبرز صور بيراميدز وبتروجت

طرد إسلام محارب في أبرز صور مواجهة طلائع الجيش ضد المصري

هدف رائع في أبرز صور انتصار الأهلي الثلاثي على العين

ظهور الجندي وتتويج الأحمر ضمن أبرز فوز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري

ثنائية طاهر في أبرز صور فوز الأهلي على سيراميكا في السوبر المصري

إثارة كبيرة في أبرز صور فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح في السوبر

أبرز صور فوز مصر الشاطئية على غانا في افتتاح أمم إفريقيا

بعثة الزمالك تطير إلى أبوظبي استعدادا لخوض السوبر المصري

تألق صلاح وتريزيجيه في أبرز صور فوز مصر على موريتانيا موريتانيا