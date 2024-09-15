أبرز صور انتصار الأهلي ضد جور ماهيا في دوري أبطال إفريقيا

احتفالات تاو والشحات في أبرز صور فوز الأهلي على جورماهيا

هدف صلاح ضمن صور فوز مصر على بوتسوانا

ثلاثية واحتفالات الفراعنة في أبرز صور فوز مصر على كاب فيردي

احتفال حكيمي ورحيمي في أبرز صور لقاء مصر الأولمبي والمغرب

احتفالات الفراعنة في أبرز صور فوز مصر على بوركينا فاسو

التتويج وحضور جماهيري مميز ضمن أبرز صور فوز الأهلي على الترجي في نهائي إفريقيا