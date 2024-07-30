صاروخية إبراهيم عادل في أبرز صور انتصار مصر على إسبانيا
الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 18:01
أبرز صور من فوز مصر على إسبانيا بهدفين لهدف في ثالث جولات أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة في ملعب دي لابيجيور.
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