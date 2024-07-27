قفزة الدرع ودفاع علي زين في أبرز صور رجال اليد على المجر بالأولمبياد
السبت، 27 يوليه 2024 - 13:27
تألق يحيى الدرع في أبرز صور انتصار منتخب مصر على المجر بنتيجة 35-32 في أولى جولات أولمبياد باريس 2024.
نرشح لكم
صرخة علي زين في أبرز صور تعادل مصر وفرنسا صاروخية إبراهيم عادل في أبرز صور انتصار مصر على إسبانيا احتفال محمد السيد بحصوله على برونزية في منافسات سيف المبارزة في أولمبياد باريس أبرز صور البعثة المصرية في أولى أيام أولمبياد باريس 2024 أولمبياد باريس - هدف كوكا ضمن أبرز صور فوز منتخب مصر على أوزبكستان ظهور بعثة مصر ضمن أبرز صور حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 منتخب مصر الأولمبي يفتتح مشواره بالتعادل أمام الدومينيكان مباراة استمرت 4 ساعات ضمن أبرز صور الأرجنتين والمغرب في أولمبياد باريس 2024