احتفالات الفراعنة في أبرز صور فوز مصر على بوركينا فاسو

جلسة تصوير لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

التتويج وحضور جماهيري مميز ضمن أبرز صور فوز الأهلي على الترجي في نهائي إفريقيا

هدف حمدي والتتويج ضمن أبرز صور الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

إصابة مبكرة لمعلول في أبرز صور تعادل الأهلي مع الترجي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا

احتفال الجزيري ضمن أبرز صور نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية

أبرز صور فوز الزمالك على دريمز والوصول لنهائي الكونفدرالية

هدف وسام أبو علي الرائع في أبرز صور مباراة الأهلي ضد مازيمبي

إهدار العديد من الفرص في أبرز صور تعادل الزمالك مع دريمز