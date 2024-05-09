أبرز صور تأهل ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب روما

الخميس، 09 مايو 2024 - 23:54

أبرز صور تأهل ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب روما
روما ليفركوزن الدوري الأوروبي
نرشح لكم
ثنائية خوسيلو القاتلة ضمن أبرز صور ريال مدريد وبايرن ميونيخ مراوغات سانشو وهدف ضمن أبرز صور دورتموند وباريس سان جيرمان رأسية كيميتش ضمن أبرز صور أرسنال وبايرن ميونيخ أبرز صور زيارة منتخب كرواتيا للأهرامات أبرز صور فوز كرواتيا على تونس في كأس عاصمة مصر أبرز صور الفوز التاريخي لبلدية المحلة على الإسماعيلي هدف مبكر وآخر عكسي وأخطاء ضمن أبرز صور أرسنال وليفربول رباعية ضمن أبرز صور ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(1) مانشستر سيتي.. جوووول جفارديول 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد ياسر لـ في الجول: نعرف متى ينتهي الدوري الليبي.. والجميع لعب نفس عدد المباريات عكس المصري 21 دقيقة | المحترفون
بلا تغييرات.. الزمالك بالزي الأبيض الكامل ضد نهضة بركان 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر سيتي – تغيير وحيد في مواجهة فولام ساعة | الكرة الأوروبية
حارس نهصة بركان: سنواجه فريقا متمرسا في إفريقيا.. والنهائيات تعتمد على تفاصيل صغيرة ساعة | الكرة الإفريقية
تين هاج: لا تهمني ثقة الملاك.. ولست قلقا من إقالتي ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر نهائي أبطال آسيا - يوكوهاما (1)-(1) العين.. جووول التعادل ساعة | آسيا
خوسيلو: سنقرر مستقبلي في نهاية الموسم.. الآن أعيش حلما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان 4 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد