ليلة تاريخية لصلاح في أبرز صور الانتقال القاتل لليفربول على كريستال بالاس
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 16:32
أبرز صور انتصار ليفربول على مضيفه كريستال بالاس بهدفين لهدف في ملعب سيلهرست بارك اليوم السبت في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.
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