أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على تشيلسي
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 23:18
أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على تشيلسي بهدفين لهدف في ملعب أولد ترافورد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
نرشح لكم
هدف بايلي ضمن أبرز صور فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا إشارة بالصمت وهدف قاتل في أبرز صور انتصار أرسنال على لوتون تسديدات صاروخية ضمن أبرز صور نابولي وإنتر ثنائية مبكرة وإصابة سا ضمن أبرز صور أرسنال وولفرهامبتون "مرحبا بكم في الجحيم" ودعم فلسطين في أبرز صور لقاء جالاتا سراي ومانشستر يونايتد هدف جارناتشو الخرافي ضمن أبرز صور مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون هدف الصدارة من هافيرتز في أبرز صور فوز أرسنال على برينتفورد رائعة سترلينج ضمن أبرز صور مباراة نيوكاسل ضد تشيلسي