صاروخية فان دايك وغضب صلاح ضمن أبرز صور ليفربول وشيفيلد يونايتد

هدف بايلي ضمن أبرز صور فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا

أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على تشيلسي

إشارة بالصمت وهدف قاتل في أبرز صور انتصار أرسنال على لوتون

إثارة الـ 6 أهداف وغضب هالاند ضمن أبرز صور مانشستر سيتي وتوتنام

عودة مثيرة و7 أهداف ضمن أبرز صور ليفربول وفولام

ثنائية مبكرة وإصابة سا ضمن أبرز صور أرسنال وولفرهامبتون

هدف جارناتشو الخرافي ضمن أبرز صور مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

هدف الصدارة من هافيرتز في أبرز صور فوز أرسنال على برينتفورد