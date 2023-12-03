عودة مثيرة و7 أهداف ضمن أبرز صور ليفربول وفولام

إثارة الـ 6 أهداف وغضب هالاند ضمن أبرز صور مانشستر سيتي وتوتنام

ثنائية مبكرة وإصابة سا ضمن أبرز صور أرسنال وولفرهامبتون

هدف جارناتشو الخرافي ضمن أبرز صور مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

هدف الصدارة من هافيرتز في أبرز صور فوز أرسنال على برينتفورد