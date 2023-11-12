إثارة وأهداف كثيرة في أبرز صور تشيلسي ومانشستر سيتي

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 18:36

أبرز صور مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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