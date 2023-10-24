احتفال مناصر لفلسطين في أبرز صور تعادل الأهلي مع سيمبا

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 17:20

أبرز صور مباراة الأهلي وسيمبا
الأهلي سيمبا الدوري الإفريقي لكرة القدم
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