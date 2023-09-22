صراعات في أبرز صور مباراة الأهلي وفرانكا في كأس العالم لكرة السلة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 11:49

أبرز صور من هزيمة الأهلي من فرانكا البرازيلي بنتيجة 90-70 في ثاني جولات كأس العالم للأندية لكرة السلة (بطولة الإنتركونتيننتال).
الأهلي فرانكا كرة سلة كأس العالم للأندية لكرة السلة بطولة الإنتركونتيننتال
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