صراعات في أبرز صور مباراة الأهلي وفرانكا في كأس العالم لكرة السلة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 11:49

أبرز صور من هزيمة الأهلي من فرانكا البرازيلي بنتيجة 90-70 في ثاني جولات كأس العالم للأندية لكرة السلة (بطولة الإنتركونتيننتال).