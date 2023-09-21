هدفان ضمن أبرز صور فوز مودرن فيوتشر على فاركو

4 أهداف في أبرز صور تعادل مثير بين بيراميدز والزمالك

تعادل قاتل ضمن أبرز صور سموحة والجونة

هدفان وفوز غائب منذ 15 عاما ضمن أبرز صور بلدية المحلة والمقاولون