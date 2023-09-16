ليلة صلاح العبقري في انتصار ليفربول الثلاثي على ولفرهامبتون

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:30

هاتريك صناعة من صلاح في انتصار ليفربول على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدف في خامس جولات الدوري الإنجليزي في ملعب مولينيكس.
ليفربول ولفرهامبتون صلاح الدوري الإنجليزي
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