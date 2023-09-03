إثارة كبيرة في أبرز صور فوز أرسنال على مانشسر يونايتد
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 18:13
أبرز صور مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد
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