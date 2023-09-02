هاتريك هالاند في أبرز صور مانشستر سيتي على فولام
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 18:46
تألق هالاند في أبرز صور مانشستر سيتي على فولام
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