أبرز صور بيرناردو سيلفا بعد تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 20:14

أبرز صور بيرناردو سيلفا بعد تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
نرشح لكم
أبرز صور فوز أرسنال على كريستال بالاس هدف وحيد ضمن أبرز صور مانشستر سيتي ونيوكاسل احتفال سنغالي في أبرز صور فوز توتنام على مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي) هدف صلاح في أبرز صور فوز ليفربول على بورنموث صناعة صلاح وإثارة في أبرز صور مباراة تشيلسي ضد ليفربول (الدوري الإنجليزي) احتفال ساكا ضمن أبرز صور فوز أرسنال على نوتينجهام انفجار هالاند الأول في أبرز صور مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) احتفالات وإثارة في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي وأرسنال (درع الاتحاد الإنجليزي)
أخر الأخبار
لابورت يودع مانشستر سيتي لإتمام انتقاله إلى النصر 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيرناردو سيلفا: مانشستر سيتي يمنحني فرصة لمواصلة تحقيق الفوز 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شاهندة المغربي تدير مباراة افتتاح دورة شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
إنتر: أليكسيس سانشيز يريد العودة 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
أخيرا انتهى الجدل.. سيتي يمدد عقد برناردو سيلفا 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: لابورت وقع عقود انتقاله لـ النصر السعودي 42 دقيقة | السعودية
كرة طائرة - إنجاز لم يحدث منذ 20 عاما.. سيدات مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 56 دقيقة | كرة طائرة
بين تمسك ومطالب بالرحيل.. ذا أثليتك تكشف موقف رئيس الاتحاد الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب