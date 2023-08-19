هدف وحيد ضمن أبرز صور مانشستر سيتي ونيوكاسل

احتفال سنغالي في أبرز صور فوز توتنام على مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)

هدف صلاح في أبرز صور فوز ليفربول على بورنموث

صناعة صلاح وإثارة في أبرز صور مباراة تشيلسي ضد ليفربول (الدوري الإنجليزي)

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انفجار هالاند الأول في أبرز صور مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)

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الودية الأولى.. صلاح يصنع ضمن أبرز صور فوز ليفربول على كارلسروه

هدف بعد 13 ثانية ضمن أبرز صور مباراة مانشستر يونايتد ضد سيتي