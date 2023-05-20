وداع فيرمينو لأنفيلد في أبرز صور تعادل ليفربول مع أستون فيلا

السبت، 20 مايو 2023 - 19:28

وداع فيرمينو لأنفيلد في أبرز صور تعادل ليفربول مع أستون فيلا
روبيرتو فيرمينو الدوري الإنجليزي ليفربول أستون فيلا
نرشح لكم
"هاتريك أسيست" صلاح في أبرز صور فوز ليفربول على ليستر سيتي ثلاثة أهداف في أبرز صور فوز برايتون على أرسنال هدف محمد صلاح في أبرز صور ليفربول ضد برينتفورد ثنائية جوندوجان في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على ليدز هدف قاتل في أبرز صور انتصار برايتون على مانشستر يونايتد هدف صلاح الأبرز في انتصار ليفربول على فولام ألفية بيب ضمن أبرز صور مانشستر سيتي ووست هام هدف صلاح في أبرز صور مباراة ليفربول وتوتنام
أخر الأخبار
نقطة إلى الأبطال.. مانشستر يونايتد يعود بفوز صعب على بورنموث ويستغل هدية ليفربول 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بين ضيق الوقت و"ضرورة التعايش".. التفاصيل الكاملة لأزمة المنتخب والأهلي بسبب مواجهة غينيا 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
أحداد يغيب عن ذهاب نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. وثنائي الوداد مهدد قبل العودة 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1)-(0) أرسنال.. جوووول أول 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وداعية مثالية لأنفيلد.. فيرمينو ينقذ ليفربول من الخسارة ضد أستون فيلا ويبقى على آمال دوري الأبطال 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نهائي أبطال إفريقيا - مركب محمد الخامس.. الوداد والرجاء لا يعرفان الخسارة ولقب لـ الأهلي 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - إلى نهائي تاريخي.. سيدات الزمالك يهزمن مولودية الجزائر في بطولة إفريقيا 55 دقيقة | رياضات أخرى
منذ نهائي إفريقيا الموسم الماضي.. ماذا تغير في الوداد قبل مواجهة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي 4 صندوانز بتسعة لاعبين يجبر الوداد على التعادل في المغرب