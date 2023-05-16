احتفال لاوتارو في أبرز صور تأهل إنتر إلى نهائي أبطال أوروبا
الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 22:52
أبرز صور من انتصار إنتر على ميلان بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب جوسيبي مياتزا وتأهله إلى النهائي.
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