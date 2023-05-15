"هاتريك أسيست" صلاح في أبرز صور فوز ليفربول على ليستر سيتي

ثلاثة أهداف في أبرز صور فوز برايتون على أرسنال

هدف محمد صلاح في أبرز صور ليفربول ضد برينتفورد

ثنائية جوندوجان في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على ليدز

هدف قاتل في أبرز صور انتصار برايتون على مانشستر يونايتد

هدف صلاح الأبرز في انتصار ليفربول على فولام