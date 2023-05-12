فرحة عارمة في صور فوز الأهلي التاريخي على الترجي

الجمعة، 12 مايو 2023 - 23:00

فرحة عارمة في صور فوز الأهلي التاريخي على الترجي
الترجي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
ركلة جزاء ضائعة في أبرز صور تعادل الأهلي مع الرجاء أبرز صور تعادل بيراميدز مع مارومو جالنتس في الكونفدرالية ثنائية وحضور جماهيري غفير ضمن أبرز صور الأهلي والرجاء احتفال عبد الله السعيد في أبرز صور فوز بيراميدز على فيوتشر ثلاثة أهداف في أبرز صور فوز الأهلي على الهلال السوداني احتفال بلحاج ومنسي في أبرز صور الزمالك والمريخ مران منتخب مصر الأخير قبل السفر لـ مالاوي فوز بثنائية ضمن أبرز صور منتخب مصر الأولمبي ضد زامبيا
أخر الأخبار
مدرب الترجي: أمالنا لا زالت قائمة في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 14 دقيقة | السعودية
مروان عطية: أشكر جمهور الأهلي.. وهذه تعليمات كولر بين الشوطين أمام الترجي 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: لن نتعالى أمام الترجي.. رأينا ما فعله ليفربول أمام برشلونة 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
اللقب العاشر.. الهلال بطلا لكأس ملك السعودية بعد مباراة مجنونة 49 دقيقة | السعودية
رغم ثلاثية رادس.. الشناوي: لم نتأهل بعد 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد عودته من تنزانيا.. محمد عادل حكما لمباراة الإسماعيلي والزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
نظافة شباك الشناوي في رادس وثالث أكبر هزائم معلول.. أرقام من فوز الأهلي على الترجي 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 2 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت