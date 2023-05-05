هدف قاتل في أبرز صور انتصار برايتون على مانشستر يونايتد
الجمعة، 05 مايو 2023 - 00:22
أبرز صور من فوز برايتون على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في ملعب أميكس في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
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