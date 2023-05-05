هدف قاتل في أبرز صور انتصار برايتون على مانشستر يونايتد

الجمعة، 05 مايو 2023 - 00:22

أبرز صور من فوز برايتون على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في ملعب أميكس في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
برايتون مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هدف صلاح الأبرز في انتصار ليفربول على فولام ألفية بيب ضمن أبرز صور مانشستر سيتي ووست هام هدف صلاح في أبرز صور مباراة ليفربول وتوتنام احتفالات وأهداف جميلة في صور فوز ليفربول على وست هام رائعة دي بروين الأبرز في صور انتصار رباعي لسيتي على أرسنال هدف صلاح في أبرز صور فوز ليفربول على نوتنجهام ثنائية صلاح في أبرز صور فوز ليفربول الساحق على ليدز توهج أنتوني واحتفال مميز في أبرز صور مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر يونايتد
أخر الأخبار
برزنتيشن تكشف الموعد المحتمل لبطولة السوبر الجديدة.. واحتمالية إقامة نسخة إضافية 12 دقيقة | كأس السوبر المصري
سباليتي: مشاعر مدينة بأكملها تثقل كاهلك.. لقب الدوري من أجلكم 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس نابولي عقب تحقيق لقب الدوري: نريد أن نفوز مجددا.. ونفتقد أبطال أوروبا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – علي زين: أعرف مدرب الأهلي جيدا.. وأتمنى الاعتزال في النادي 31 دقيقة | كرة يد
كرة يد - خبر في الجول.. اتفاق بين الزمالك والإفريقي لاستعارة أسامة الرميكي وموقف الجزيري 41 دقيقة | كرة يد
+98.. برايتون يصعق يونايتد ويكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ ويشعل الصراع الأوروبي ساعة | الدوري الإنجليزي
"لا تعلمون ما فاتكم".. نابولي بطل الدوري الإيطالي 2022-23 للمرة الثالثة ساعة | الكرة الأوروبية
لأول مرة.. فيوتشر وفاركو يتعادلان سلبيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 4 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر