هدف صلاح الأبرز في انتصار ليفربول على فولام

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 23:56

أبرز صور من انتصار ليفربول على فولام بهدف دون رد في ملعب انفيلد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي وسجله محمد صلاح من ركلة جزاء.
صلاح ليفربول الدوري الإنحليزي فولام
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