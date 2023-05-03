هدف صلاح الأبرز في انتصار ليفربول على فولام
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 23:56
أبرز صور من انتصار ليفربول على فولام بهدف دون رد في ملعب انفيلد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي وسجله محمد صلاح من ركلة جزاء.
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