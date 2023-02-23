احتفال لوكاكو في أبرز صور انتصار إنتر على بورتو

الخميس، 23 فبراير 2023 - 00:08

أبرز صور من انتصار إنتر ميلان على بورتو بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب جوسيبي مياتزا.
إنتر ميلان بورتو دوري أبطال أوروبا
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