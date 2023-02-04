ذكرى ميونيخ وهدف برونو في أبرز صور مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

ثلاثية جديدة في صور فوز ولفرهامبتون على ليفربول

هدف معتاد وقتال كبير في صور انتصار إيفرتون على أرسنال

أبرز صور فوز مانشستر سيتي على أرسنال في كأس إنجلترا

خمسة أهداف وإثارة كبيرة في أبرز صور مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

هاتريك هالاند في صور فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون

ظهور خاص لصلاح في المدرجات في صور تعادل ليفربول مع تشيلسي