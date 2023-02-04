هدف معتاد وقتال كبير في صور لقاء إيفرتون وأرسنال
السبت، 04 فبراير 2023 - 16:13
أبرز صور من مباراة إيفرتون وأرسنال التي أقيمت في ملعب جوديسون بارك في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
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