هدف معتاد وقتال كبير في صور انتصار إيفرتون على أرسنال

السبت، 04 فبراير 2023 - 16:13

أبرز صور من مباراة إيفرتون وأرسنال التي أقيمت في ملعب جوديسون بارك في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز التوفيز بهدف دون رد.
أرسنال إيفرتون الدوري الإنجليزي
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