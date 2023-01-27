أبرز صور فوز مانشستر سيتي على أرسنال في كأس إنجلترا

الجمعة، 27 يناير 2023 - 22:24

أبرز صور مانشستر سيتي ضد أرسنال
مانشستر سيتي أرسنال كأس إنجلترا
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