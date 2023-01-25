هدف قاتل في أبرز صور فوز دورتموند على ماينز

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 22:54

هدف قاتل في أبرز صور فوز دورتموند على ماينز
الدوري الألماني
نرشح لكم
4 أهداف ضمن أبرز صور فوز لاتسيو على ميلان خمسة أهداف وإثارة كبيرة في أبرز صور مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد إثارة في أبرز صور تعادل لايبزج أمام بايرن ميونيخ انهيار في أبرز صور فوز ريال مدريد على فياريال ميسي x رونالدو في أبرز صور فوز باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض أبرز صور فوز إنتر على ميلان في السوبر الإيطالي ثنائية واحتفالات مميزة في أبرز صور مباراة توتنام وأرسنال صرخة برونو واحتفال راشفورد في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على سيتي
أخر الأخبار
حوار مطول – مصطفى محمد عن غلق هاتفه لتفشل الإعارة وملك اسطنبول.. والعودة للدفاع في نانت 6 دقيقة | المحترفون
بهدف قاتل.. دورتموند يستغل تعثر بايرن ويشعل صراع صدارة الدوري الألماني 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – المصري يضم ثنائي الفيوم 30 دقيقة | ميركاتو
فرج عامر يعلن أحمد سامي مدربا لـ سموحة 33 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية أزمة القيد الخاصة بنادي أسوان 39 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة كأس إسبانيا - برشلونة (0) - (0) ريال سوسيداد.. تعادل سلبي ساعة | الكرة الأوروبية
لجنة المسابقات تعلن عقوبات الأندية في الجولة 15 من الدوري ساعة | الكرة المصرية
يويفا يعلن تغييرات جديدة في دوري الأمم الأوروبية والتصفيات ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل