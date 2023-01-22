هدف كريم بنزيمة في أبزر صور ريال مدريد ضد أتليتك بلباو

تألق جافي في أبرز صور فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو السوبر

عودة غير مكتملة في صور فوز فياريال على ريال مدريد

احتفالات قبل البداية وحفلة بطاقات ضمن أبرز صور برشلونة وإسبانيول

اعتزال بيكيه في أبرز صور مباراة برشلونة وألميريا

صدمة في أبرز صور تعادل ريال مدريد أمام جيرونا

احتفالية فالفيردي ضمن صور ريال مدريد ضد إلتشي

احتفالات مميزة في صور فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

هدف واحتفال بيدري في صور مباراة برشلونة وسيلتا فيجو