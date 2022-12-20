فوز أول في الدوري ضمن أبرز صور الإسماعيلي وإنبي

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 17:42

فوز أول في الدوري ضمن أبرز صور الإسماعيلي وإنبي - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي
الإسماعيلي إنبي في الدوري الدوري المصري
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