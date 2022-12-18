أبرز صور تتويج الأرجنتين بكأس العالم

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 20:41

أبرز صور تتويج الأرجنتين بكأس العالم
ميسي الأرجنتين
نرشح لكم
استقبال ملكي لمنتخب المغرب وصول بعثة الأرجنتين لـ البلاد بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022 أبرز صور تتويج الأرجنتين بكأس العالم دموع وفرحة تاريخية في صور فوز الأرجنتين على فرنسا بنهائي كأس العالم تتويج منتخب كرواتيا بالميدالية البرونزية لـ كأس العالم 2022 هدفان مبكران ضمن أبرز صور المغرب وكرواتيا هدف خرافي مُهدر في أبرز صور انتصار فرنسا على المغرب أبرز صور الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022
أخر الأخبار
الهاني سليمان: لا أهدر الوقت ونصيحة لمسؤولي الكرة في مصر.. وسبب نظرتي للشحات 17 دقيقة | الكرة المصرية
خالد عبد الفتاح: تعرضت لحادث قبل المباراة.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك 26 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد حكم: كنا نلعب على التعادل مع الأهلي ومحاولة الفوز 46 دقيقة | الكرة المصرية
مصيلحي باكيا: ما حدث كان صعبا.. كل المشجعين خرجوا من المستشفى عدا واحد 47 دقيقة | كرة سلة
أحمد مصطفى: مباراة الأهلي تحتاج لمجهود مضاعف وكنا نطمع في الفوز ساعة | الكرة المصرية
تامي أبراهام: اهتمام البرتغال بـ مورينيو؟ الكل يريده.. هو بمثابة العم لي ساعة | الكرة الأوروبية
العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا 2 ساعة | الكرة المصرية
ماركا تكشف موعد قرار كروس بتجديد تعاقده مع ريال مدريد من عدمه 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة