فرحة جنونية في أبرز صور مباراة السنغال والإكوادور
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 18:59
فرحة جنونية في أبرز صور مباراة السنغال والإكوادور وتأهل أسود التيرانجا لدور الـ16 من كأس العالم 2022 بفضل الانتصار بهدفين لهدف في ثالث جولات المونديال والذي أقيم على ملعب خليفة الدولي.
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