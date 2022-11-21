ثنائية قاتلة في أبرز صور فوز هولندا على السنغال

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 18:18

أبرز صور مباراة هولندا والسنغال
السنغال كأس العالم هولندا
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