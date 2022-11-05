عودة هالاند وفوز قاتل في صور مباراة مانشستر سيتي على فولام 2-1

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 19:11

عودة هالاند وفوز قاتل في صور مباراة مانشستر سيتي على فولام 2-1
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي فولام الدوري الإنجليزي الممتاز
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